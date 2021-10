Um novo tempo, de esperança

Neste meu primeiro artigo de opinião, no Diário de Notícias, enquanto recém-eleito e recém-empossado presidente da Câmara Municipal do Funchal, volto a agradecer, em meu nome pessoal e de toda a minha equipa, a credibilidade que deram ao nosso projecto, o projecto do “Funchal Sempre à Frente”, no dia 26 de Setembro.

Como disse, na tomada de posse, estamos cientes da grande responsabilidade que temos, em mãos, mas também grande é a nossa vontade de estar à altura das expectativas e anseios de todos os funchalenses. Estamos preparados para iniciar este novo ciclo, como os cidadãos escolheram, com dedicação, com profissionalismo, a 200% e iremos governar para todos sem excepções, porque a Câmara e a cidade, bem como a sua população, estão e sempre estarão acima de quem é eleito para os cargos.

Neste sentido, reitero, uma vez mais, o que sempre disse, na campanha, tendo-o também o dito no dia 20: os funchalenses podem ter a certeza de que a simplicidade e o diálogo serão os “mandamentos”, na forma de governar, com proximidade aos cidadãos, sabendo ouvi-los para que este novo ciclo seja realmente a concretização dos sonhos, ideias, necessidades, que a população tem para a sua cidade.

Este novo tempo, este novo ciclo, que agora se inicia e que todos queremos seja um tempo e um ciclo de esperança, com a concretização dos projectos e compromissos que assumimos para que o Funchal seja uma cidade que responda aos desafios do futuro, sem contudo, esquecer uma resposta concreta aos problemas do presente e que tanto afectam os cidadãos, que exigem e bem, de nós, respostas e soluções, não se fará num dia nem num ano mas sim durante todo este mandato.

É conhecido o provérbio que Roma e Pavia não se fizeram num só dia. As coisas grandes de fazer requerem sempre muito trabalho, seriedade e esforço de quem tem a missão de as fazer e compreensão de quem por elas espera. Como é óbvio, será, pois, um trabalho paulatino mas sei que os funchalenses sabem e sentem que podem confiar em nós, que não iremos deixar de fazer o que nos propusemos.

Por isso mesmo e mais uma vez repito que, para que aconteça este novo tempo, este novo ciclo, de esperança e transformação do Funchal em que as prioridades são realmente os cidadãos, fazer com que tenham melhores condições de vida e mais oportunidades e sintam orgulho de viver e trabalhar na nossa cidade, precisamos todos, desde o presidente, aos vereadores, passando pelos funcionários da autarquia, de trabalhar em equipa, sempre com lealdade, sempre com profissionalismo, porque estamos para servir e não para ser servidos.

Sabemos bem o rumo que queremos para a cidade, sabemos bem que esse rumo tem o contributo de milhares de funchalenses que ao longo destes meses e anos foram expondo os seus problemas e também sugerindo soluções e sabemos bem que não os podemos nem vamos defraudar. O Funchal e os cidadãos são a nossa causa e vamos cumprir o prometido, vamos fazer mais e melhor, nestes próximos quatro anos.