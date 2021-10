Dois navios de cruzeiro já estão no Porto do Funchal nesta quarta-feira

Já estão atracados no Porto do Funchal os dois navios de cruzeiro previstos para esta quarta-feira.

O primeiro a chegar foi o 'Hanseatic Nature', que vinha do Porto Santo mas ainda deu umas voltas pelas Desertas, antes de atracar ontem pelas 20 horas. A escala inicial estava prevista para ser hoje às 10h00, mas houve esta antecipação.

Este navio expedicionário irá realizar uma operação de ‘turnaround’, com o desembarque de 128 dos 158 passageiros que vieram dos Açores para o Porto Santo e agora aqui, embarcando no Funchal 99 outros passageiros.

Só deverá sair amanhã rumo novamente ao Porto Santo para seguir viagem para as Canárias.

O outro navio nesta quarta-feira é o ‘Spirit of Discovery’, com capacidade para quase mil passageiros e um dos maiores do género expedicionário.

Chegou por antecipação, pouco depois das 7h15 na sua viagem desde Southampton e segue para Tenerife pelas 17 horas.

O navio já sofreu um contratempo, com a evacuação de um dos passageiros ontem à tarde, conforme noticiamos ainda esta manhã.