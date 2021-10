Passageiro de navio sentiu-se mal e foi transportado para a Madeira

Um passageiro do navio 'Hanseatic Nature', que esteve esta manhã atracado no Porto Santo sentiu-se mal e teve de ser transportado para a Madeira.

O homem, com cerca de 60 anos, foi levado para o Centro de Saúde da ilha dourada pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e após uma avaliação médica foi decidido que teria de ser observado no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O turista veio para a Região a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C-295.

O navio já deixou o Porto Santo com destino a Lanzarote.