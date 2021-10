Autarquia de Machico associa-se ao Dia Municipal para a Igualdade

A Câmara Municipal de Machico associou-se esta segunda feira, dia 25 de Outubro, às celebrações que ocorrem por todo o território no âmbito das políticas promotoras de uma efectiva igualdade.

Neste sentido, convidou a associação Olho.te a apresentar uma Instalação Artística intitulada 'Eva', que estará patente nos Paços do Concelho durante toda esta semana.

"Este projecto interventivo pretende colocar a comunidade a reflectir sobre as questões de género e as (des)igualdades que ainda grassam na nossa sociedade", destaca o executivo machiquense em nota remetida à imprensa.

A par desta iniciava, decorreu uma pequena palestra, no Salão Nobre da autarquia, que contou com a presença de uma turma de 9.º ano da Escola Básica do Caniçal e onde foram debatidas questões como a igualdade salarial.

O evento contou ainda com a participação do presidente da Associação Olho.te, Hugo Andrade, e com a vereadora da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira.