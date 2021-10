UMAR Madeira lança campanha on-line para assinalar Dia Municipal para a Igualdade

A UMAR Madeira volta a assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, desta vez em formato diferente, através do lançamento de uma campanha on-line.

A campanha, que arranca já amanhã, irá abordar questões relacionadas com a igualdade, que estão na ordem do dia.

Segundo a UMAR Madeira, a campanha irá elucidar "sobre as questões da igualdade de género, que estão em constante evolução; sobre a importância de não silenciar a violência sobre as pessoas, até porque a mesma acarreta traumas para toda a vida; sobre a importância de gostar do corpo e aceitá-lo tal como é, sem ter que corresponder a qualquer padrão estabelecido; sobre a importância de cada pessoa ser única e insubstituível: sobre a idade não ser sinónimo de incapacidade; sobre a igualdade de género e as diferenças existentes na sociedade e na partilha das tarefas e responsabilidades; sobre a importância de cada pessoa se vestir como quer sem que isso seja fazer convite ao assédio sexual e sobre a noção de que o feminismo é, tão-só, a verdadeira igualdade de direitos entre todas as pessoas, mesmo sendo diferentes umas das outras".

Tendo isto em conta, revela que "gostaria que este dia fosse assinalado em todos os municípios da Região, "porque seria um sinal de que estas questões relacionadas com a igualdade faziam parte da sua agenda e das suas preocupações".

"Infelizmente, poucas são as comemorações anunciadas, pelo menos que tenhamos conhecimento. Este ano, as tomadas de posse dos órgãos autárquicos coincidiram com esta efeméride, o que pode explicar um pouco o fraco calendário das mesmas", referiu.