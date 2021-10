Jornais mantêm 'pressão' sobre as contas do Estado, das autarquias e dos clubes

Bom dia. Estes são os principais destaques dos jornais nacionais de hoje, 18 de Outubro de 2021.

No Correio da Manhã:

- "81 crianças morrem abandonadas: Casos em Lisboa desde 2004"

- "Funerais a cargo da Irmandade de São Roque"

- "Cabecilha dos super dragões: 'Macaco' milionário é dono de 7 imóveis"

- "Escândalo sexual: Padre investigado em Viseu nega ser pedófilo"

- "Combustíveis aumentam hoje: Impostos dão 273 milhões a estradas"

- "Orçamento: Costa insiste no diálogo à esquerda"

- "Mathias Schmelz: 'Rei dos aspiradores' perde 'bomba' de meio milhão"

- "Futebol: Dívidas asfixiam contas dos três grandes"

- "Prolongamento: Jesus irritado com equipa"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira ameaça Vitinha"

- "Caos na saúde: Utentes passam noites ao relento para consulta"

- "Arouca: Morta com machado após 30 anos de terror"

- "Jogo Montijo-V. Setúbal: Tiros para o ar travam confrontos no campo"

- "Tratamentos: Mais de 16 mil estão curados da hepatite C"

No Público:

- "Um quarto dos trabalhadores é sobrequalificado para o emprego que tem"

- "Viseu: Padre suspeito de abuso sexual defende-se por SMS"

- "Costa parte para ronda decisiva com parceiros à esquerda para evitar crise política"

- "Psicologia: ADSE já comparticipa consultas sem prescrição"

- "Angola: Vice-presidente leva caso de vestido de noiva a tribunal luso"

- "Tribunal de Contas: Segunda auditoria ao Novo Banco até Março"

- "Podemos: Monarquia espanhola é uma gangrena que não se pode suportar"

- "Festival em Óbidos: O 'sonho' que é estar de novo num festival literário como o Folio"

- "Filipinas: Um boxeur, um ex-actor, dois polícias e o filho de um ditador disputam as presidenciais"

No Diário de Notícias:

- "Desafios de Moedas arrancam hoje"

- "20 valores: Os melhores alunos do país"

- "OE 2022: BE quer acordo escrito, PS vai a jogo"

- "Trigo está 40% mais caro"

- "Um de sete bastiões que mudaram nas autárquicas"

- "Entrevista Maria Filomena Mónica"

- "Edmundo Martinho: 'Devem inquietar-nos os números dos mortos por reclamar' e da 'pobreza'"

No Jornal de Notícias:

- "Quase cem mil portugueses já pagam IRS a prestações"

- "Sem-abrigo e sem vacina"

- "Acidente de Cabrita continua em segredo e falta explicação ao MP"

- "Orçamento: Bloco reenvia ao Governo lista de nove exigências"

- "Inflação: Quem poupa está a perder dinheiro desde 2015"

- "Líbano: Inquérito à explosão no porto agita Beirute"

- "Taça de Portugal: Leça, Rio Ave e Varzim eliminam equipas da Liga"

- "Champions: Benfica vai a jogo mais desgastado que FC Porto ou Sporting"

- "Matosinhos: Dezenas de militares da GNR em quartel à beira da ruína"

- "Feira: Um botão de camisa uniu duas vidas há 79 anos"

- "Guimarães: Canto de amadores em filme sobre dores da pandemia"

No Inevitável:

- "Aumento dos combustíveis: Falências podem disparar"

- "Faz hoje quatro meses do acidente com o carro do ministro: 'O senhor ministro tinha a direção efetiva do veículo, é o responsável' [advogado da família]"

- "Food Compass. E se bastasse um número para saber quão saudável é cada alimento?"

- "OE. Costa quer reunir partidos e Bloco deve dar acordo escrito"

- "Ateo. Vídeoclip sensual em catedral espanhola causa polémica"

- "IRS. Apenas um terço vai beneficiar das alterações de escalões"

- "Reino Unido. Pede-se mais proteção para os deputados britânicos"

No Negócios:

- "Conversa capital: António Mendonça Mendes 'Englobamento repõe alguma justiça fiscal'"

- "Ano covid sorri a Porto, Benfica lucra mais vezes"

- "Aforro: IGCP vê estabilidade no financiamento das famílias ao Estado"

- "Automóveis: Falta de chips pode fazer rombo maior do que a pandemia"

- "Banca: Fitch avisa que 20% das moratórias vão para malparado"

- "Investidor privado: Dividendos ou recompra de ações, o que é melhor?"

No A Bola:

- "Pronto para o Bayern: Recuperação de Rafa é boa notícia para Jesus"

- "Futebol: O cartão que não convence os adeptos"

- "Sporting: Avança Porro"

- "FC Porto: Sérgio tem pleno com italianos"

- "Taça de Portugal: Sustos, goleadas e surpresas"

No O Jogo:

- "'Taremi e Díaz podem decidir', Artur, herói da vitória de 96 em San Siro ao lado de Conceição, acredita em novo triunfo sobre o Milan"

- "Taça de Portugal: Houve festa da Taça na Póvoa e em Leça"

- "Distritais: Agressões e tiros em jogo no Montijo"

- "Benfica: Rui Costa convence Soares Oliveira"

- "Sporting: Porro faz teste hoje"

- "Moitense-Braga (0-5): Baile de debutantes"

No Record:

- "Sporting: Rúben deu folga a Palhinha"

- "Benfica: Otimismo por Rafa"

- "FC Porto: Conceição tem receita italiana"

- "Pancadaria e tiros no Montijo"

- "Taça de Portugal: Leça, Varzim e Rio Ave tombam gigantes"

