FNAC Madeira associa-se ao projecto 'Escola Azul'

O projecto Literacia do Oceanário surge de forma a sensibilizar e incentivar todos os cidadãos e stakeholders a assumirem atitudes responsáveis sobre o oceano e os seus recursos. Alinhada com este posicionamento a nível das escolhas informadas e conscientes, a FNAC estabelece uma parceria com a Direcção Regional do Mar, a fim de promover o projecto 'Escola Azul' junto da comunidade.

A cerimónia para assinatura do protocolo entre a FNAC e a Direcção Regional do MAR está marcada para o próximo dia 20 de Outubro, pelas 19 horas, no auditório da FNAC Madeira. Esta sessão contará com a presença de Teófilo Cunha, secretário regional do Mar e Pescas, e ainda de Mafalda Freitas, directora regional do Mar.

A FNAC Madeira irá dinamizar no seu fórum duas 'talks', nos próximos dias 20 e 25 de Outubro. A primeira, com início às 19 horas, contará com Mafalda Freitas e terá como tema 'O Mar da Madeira: Conhecer, preservar e valorizar o nosso maior recurso'. Já a 'talk' de 25 de outubro será, pelas 19h30, e abordará o tópico literacia do oceano.