Agressões de madrugada fazem um ferido no Funchal

Um jovem com cerca de 20 anos ficou ferido, esta madrugada, na sequência de uma troca de agressões na Rua do Favila, no Funchal.

Ao que tudo indica, o caso ocorreu nas imediações de um espaço de diversão nocturna e acabou por mobilizar uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, cerca das 4h30. A vítima foi socorrida no local e posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.