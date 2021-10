Um sismo de magnitude 2,4 na escala de Richter foi registado esta madrugada pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ainda sem estar indicada a profundidade.

De acordo com os registos do IPMA o abalo a meio do oceano ocorreu pelas 2h48 desta segunda-feira. Dada a distância da costa e a magnitude baixa do mesmo, não deverá ter sido sentida pela população.