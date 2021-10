Autarquia de Câmara de Lobos adere a projecto que aposta na economia circular

O Museu de Imprensa – Madeira recebeu ontem a reunião de arranque do Projecto RURBAN LINK - 'Ligações Circulares entre áreas urbanas e rurais'. Um projecto que a autarquia de Câmara de Lobos aderiu, no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), e que faz parte do programa do Ministério do Ambiente e da Acção Climática, gerido pela Direcção-Geral do Território.

Na reunião, o vice-presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, referiu que esta é uma acção pioneira no contexto nacional e regional, na qual Câmara de Lobos é um dos poucos municípios aderentes.

O projecto tem o intuito de apoiar e capacitar os municípios e as suas comunidades na transição para a economia circular, e de contribuir para melhorar as condições presentes e futuras das práticas de planeamento participativo de base local e de aprendizagem em rede para a economia circular. Nesse sentido, foram aflorados os evidentes benefícios económicos, ambientais e sociais resultantes da efetivação de uma economia circular, nomeadamente as vantagens decorrentes da menor extração e importação de matérias-primas e da redução de produção de resíduos e emissões associadas, de onde se destaca o maior valor económico para fornecedores e utilizadores dos materiais, equipamentos e bens.