ALM associa-se ao mês de sensibilização para o cancro da mama

No mês dedicado à conscientização, à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, o edifício da Assembleia Legislativa voltou a iluminar-se de rosa, num gesto de adesão à campanha mundial conhecida de 'Outubro Rosa', também apoiada pelos deputados madeirenses.

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de Outubro, o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro terá um stand de venda de merchandising, no átrio da Assembleia Legislativa, para angariação de fundos que irão ajudar no tratamento de doentes e as famílias das vítimas da doença.

O movimento conhecido por 'Outubro Rosa' (Pink October) nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 90 do século passado, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em representação da EUROPA DONNA (Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama) e através do Movimento 'Vencer e Viver', promove a iniciativa 'Outubro Rosa' com a finalidade de consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente através do Rastreio, e divulgar informação e formas de apoio à mulher e família.

O peditório nacional da LPCC acontece entre os dias 29 de Outubro e 1 de Novembro. Representa, não só, a principal fonte de financiamento da Instituição na sua relação com a comunidade, mas sobretudo o garante da sustentabilidade das actividades promovidas no âmbito dos quatro eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia. Mais uma vez, o peditório nacional é apadrinhado por Cristiano Ronaldo.

A campanha culmina com o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama que se assinala a 30 de Outubro, num alerta nacional que vai percorrer todo o país.

O cancro da mama é mais comum nas mulheres, sendo detectados, em Portugal, mais de 7000 novos casos por ano. Todos os anos esta doença mata cerca de 1800 mulheres, sendo esta a segunda causa de morte, por cancro, no sexo feminino. 1% dos cancros da mama são diagnosticados em homens.