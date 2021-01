SESARAM coloca ordem na questão das consultas, tratamentos e cirurgias

Na nota de imprensa, refere que a "autodenominada 'Comissão de Utentes' nunca reuniu com a Administração ou órgão técnico do SESARAM, nem tem acesso a qualquer base de dados dos utentes do Serviço Regional de Saúde e, como tal, não tem qualquer legitimidade para fazer afirmações como "'cancelamento em catadupa de consultas', e ao fazê-lo indicia interesses partidários obscuros, alheios à defesa dos utentes", acusa.

Mais esclarece que "estamos em tempo de pandemia COVID-19, tempos difíceis, onde deve imperar o respeito e consideração pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais do Serviço de Saúde, Homens e Mulheres que todos os dias desde Março de 2020 estão a trabalhar na defesa e protecção da Saúde Pública na Região Autónoma da Madeira", conclui.

Em causa a acusação da referida Comissão de Utentes que, ontem, denunciou o bloqueio no acesso aos serviços de saúde, frisando ter tido conhecimento de que as consultas de várias especialidades do Hospital Dr. Nélio Mendonça "estão a ser canceladas em catadupa".