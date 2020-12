Céu muito nublado, alguma chuva e frio no último dia do ano

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se para este último dia do ano de 2020 períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, mais prováveis até final da manhã. Já o vento irá soprar de fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Leste, rodando para Nordeste.

Quanto ao estado do mar, saiba que na Costa Norte as ondas de norte vão rondar os 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros, enquanto na Costa Sul terão uma altura de 1 a 1,5 metros, tornando-se inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar estará cifrada entre os 18 e os 20ºC.

Recorde-se que na previsão especial emitida pelo IPMA, na última terça-feira, prevê-se igualmente uma descida nas temperaturas devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta do anticiclone localizado a norte dos Açores e uma região depressionária complexa na Europa.

Ainda assim, os termómetros não deverão sofrer grandes oscilações, tal que máxima deverá variar entre 14 e 19 °C, embora nos pontos mais altos da ilha da Madeira, não deva ultrapassar 8°C. A temperatura mínima deverá variar entre 11 e 15°C, com valores entre 2 e 3°C nos pontos mais altos da Madeira.