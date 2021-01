Miguel Albuquerque garante apesar da forte pressão popular, sobretudo de pais e encarregados de educação e de dirigentes culturais que lançaram duas petições públicas não é “pressionável”, não “ando nervoso” nem anda “histérico”.

“Estou aqui aqui para governar e neste momento a minha governação é cumprir o que está determinado”, declarou reafirmando que vai manter a linha de actuação política definida recusando embarcar em função de petições públicas: “Se querem um governante que ande ao sabor da opinião pública, não sou eu”.

As palavras do chefe do Executivo aconteceram à margem de uma visita à empresa MDT e não foi mais do que uma resposta à criação à petição pela "Testagem da covid-19 a todos os alunos da Região Autónoma da Madeira", onde é manifestado o desagrado perante a nova medida do Governo Regional que ditou o encerramento das escolas e testagem massiva dos concelhos que estão em risco elevado e muito elevado de transmissão do SARS-CoV-2 (Câmara de Lobos, Funchal, Ribeira Brava e Porto Santo) e "pelo direito à cultura dos madeirenses e porto-santenses", onde é manifestado o desagrado perante a nova medida que estabelece a lotação máxima de cinco pessoas nos espectáculos ou eventos culturais.

Sobre esta última petição, Albuquerque recordou “todas as instituições culturais vão ser apoiadas”, no entanto não acha razoável que em altura de contenção de pandemia existam manifestações ou espectáculos.

“Não contem comigo! Não vai haver nada!”, expressou, reafirmando que manter-se-á intransigível.