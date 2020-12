Morte e vacina colocam covid-19 em destaque

Uma das notícias principais de hoje dá conta da 13.ª morte por covid-19 na Madeira. Trata-se de uma mulher de 90, utente do Casa de Saúde S. João de Deus, que se encontrava internada na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Outra notícia relacionada com a covid-19, esta positiva, dá conta que o início da campanha de vacinação, na Madeira, acontece amanhã, às 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Um acto que será acompanhado pelo presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque.

Ainda relacionado com o novo coronavírus, ficou a saber-se que um colaborador da Unidade de Cuidados Continuados Atalaia, gerida pela Associação Living Care, testou positivo. A situação foi detectada nos testes de despiste efectuados aos colaboradores.

Também o fogo-de-artifício do fim do ano é notícia neste dia, neste caso com a colocação do posto do Imaculado Coração de Maria junto a um conjunto de casas abandonadas, “o que poderá originar um incêndio”, dizem os moradores.

Por fim, as buscas para encontrar o turista alemão de 28 anos que se encontra desaparecido desde a tarde de ontem na zona do Rabaçal, na Calheta, foram suspensas. Hoje as buscas foram estendidas até ao Porto Moniz mas sem sucesso.