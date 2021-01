Saiba por onde vão andar os radares da PSP em Janeiro na Madeira

A Polícia de Segurança Pública divulgou, esta terça-feira, as acções de fiscalização com recuso a radar no âmbito da iniciativa 'Quem o avisa...'.

Dia - Hora Local 7 Janeiro - 14 horas VR 1 São Pedro - Santa Cruz 11 Janeiro - 13 horas VE 3 Túnel do Doutor e VE 3 Ponte Jardim Pelado - Calheta 11 Janeiro - 14 horas Estrada Monumental (reta da Aripan); Av. Mário Soares e Rua Dr. Pita - Funchal 20 Janeiro - 14 horas VR 1 - Viaduto da Boa Nova; Estrada da Fundoa e Avenida Sá Carneiro - Funchal 23 Janeiro - 7 horas ER 227, n.º33 (Tabua) - Concelho da Ribeira Brava e ER 222 (Canhas) - Ponta do Sol 27 Janeiro - 14 horas Rua Engenheiro Santos Costa - Machico 28 de Janeiro - 07h30 Rua 5 de Outubro, Via 25 de Abril e Rua da Ribeira João Gomes - Funchal