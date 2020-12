Caso do turista desaparecido passa para tutela da PSP

A operação para encontrar o turista que desapareceu na terça-feira numa área florestal da Calheta, foi suspensa hoje definitivamente, indicou a corporação de bombeiros do concelho, referindo que o caso passou para a tutela da PSP.

"Batemos toda a área sem sucesso e o caso passa agora para a Polícia de Segurança Pública", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Jacinto Serrão, esclarecendo que as buscas foram suspensas cerca das 16 horas.

O cidadão estrangeiro, presumivelmente um alemão de 28 anos, encontra-se desaparecido desde as 14:00 horas de terça-feira, altura em que terá contactado um amigo por telemóvel, alertando-o para o facto de se ter perdido num percurso, no Rabaçal, uma área florestal com vários trilhos e levadas.