Mensagem de “admiração e orgulho” ao contingente destacado para Afeganistão

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM) deixou uma mensagem de “admiração e orgulho” na Cerimónia de Despedida do contingente destacado para o teatro de operações do Afeganistão que ocorreu esta segunda-feira.

Irineu Barreto, a cumprir isolamento profilático, não esteve fisicamente presente, mas solicitou que fosse lida “uma breve, mas sentida”, mensagem, desejando “a cada um as maiores felicidades” nesta missão.

“Que voltem sãos e salvos para a nossa terra e para as vossas famílias, com o sentimento de dever cumprido, sabendo que, com o vosso sacrifício e empenho, honraram o Exército, e honraram esta Região Autónoma e a nossa Pátria. Por outro lado, quero também sublinhar a admiração e orgulho que temos de vós”, disse Irineu Barreto.

“Estamos todos conscientes das dificuldades que vos esperam, e a coragem e sacrifício necessários para as enfrentar, acrescidos da saudade da família e dos amigos, durante um tempo longo e solitário. Devereis possuir a coragem para enfrentar riscos diários, tantas vezes desconhecidos, num ambiente geográfico, político e cultural por vezes tão hostil.” Irineu Barreto, Representante da República para a RAM

Veja a mensagem na íntegra

http://representantedarepublica-madeira.pt/interven%C3%A7%C3%B5es/discursos.aspx