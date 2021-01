Missa e peditório assinalam hoje o Dia Mundial dos Doentes de Lepra

A Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (APARF) celebra hoje o Dia Mundial dos Doentes de Lepra.

Em Portugal, a eucaristia dedicada a estes doentes arrancou às 11 horas, na Igreja do Parque das Nações (Lisboa), com transmissão TVI.

Está ainda em curso um Peditório Nacional no qual as pessoas podem contribuir através de transferência bancária ou por multibanco (IBAN: PT50 0035 0557 0003 0331 43165- C.G.D.)

O Dia Mundial dos Doentes de Lepra foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1954, a pedido de Raoul Follereau e pretende alertar a população mundial para as condições de sofrimento e de miséria em que vivem milhões de pessoas atingidas pela doença da lepra.

A APARF, com a colaboração do Núcleo do Porto, Grupos Locais e uma vasta rede de voluntários dispersos pelo País, sensibiliza a população para a problemática da Lepra, não só na sua vertente de doença física, mas também em termos de estigma social.

De acordo com o último relatório da OMS, em 2019 foram diagnosticados mais de 200 mil novos casos de lepra em 160 países, nomeadamente, na Índia, Brasil e Indonésia.

Em Portugal, o número de doentes é reduzido. Em 2019 foram identificados seis novos casos de pessoas "imigradas, oriundas de países endémicos de África, América Latina e Ásia", doentes esses que estão a ser tratados pelo Serviço Nacional de Saúde.

A doença de Hansen, mais conhecida como Lepra, é uma doença infeciosa crónica, causada pela “Mycobacterium Leprae”, caracterizada por um largo período de incubação que pode ir até dez anos ou mais.