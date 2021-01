Apanhados a dormir num carro furtado no Campanário

O carro de marca Renault Clio, de matrícula 14-RM-31, que na última semana foi furtado de uma oficina na zona da Cancela já foi encontrado.

Segundo foi possível apurar, dois indivíduos foram apanhados esta madrugada, em pleno recolher obrigatório, a dormir dentro do automóvel no miradouro do Campanário.

Um deles foi detido pela Polícia de Segurança Pública e o outro identificado.

Quanto ao carro, encontrava-se bastante danificado, com um vidro partido, o retrovisor, a mão de porta e bastante sujo por dentro.