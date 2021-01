Choque em cadeia em Santa Rita faz pelo menos dois feridos

Um choque em cadeia, envolvendo pelo menos três viaturas, em Santa Rita, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, fez pelo menos dois feridos. Os pormenores sobre o sucedido são ainda escassos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal enviaram para o local um veículo de desencarceramento, bem com um carro de apoio e outro ligeiro para espalhar farelo no local.

Já a Cruz Vermelha Portuguesa accionou pelo menos uma ambulância, que prestou socorro ao ocupante de um dos veículos envolvidos no acidente mas, por enquanto, não é possível avançar com a gravidade dos ferimentos. Sabe-se apenas que teve de ser imobilizado para que fosse transportado em segurança para o hospital.

Por fim, foram para o local os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que enviaram uma ambulância para o local, prestando socorro a outra vítima.

A EMIR prestou assistência aos feridos deste acidente.

A PSP também esteve no local, até porque o acidente levou ao corte parcial da via rápida, com os condutores a serem desviados para a saída antes da 'subida' de Santa Rita.