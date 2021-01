Saiba o que hoje é notícia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai dar hoje conta aos homólogos europeus dos resultados da visita da semana passada a Moçambique, um dos assuntos em agenda no Conselho de chefes de diplomacia da UE.

A insurgência armada na província de Cabo Delgado, que levou o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, a pedir ao ministro português que se deslocasse a Moçambique em sua representação, é um dos muitos assuntos na agenda da reunião que os chefes de diplomacia dos 27 celebram em Bruxelas, presencialmente, apesar da pandemia de covid-19.

Na passada quinta-feira, no final da visita a Moçambique, o chefe da diplomacia portuguesa considerou que todos os objetivos políticos da deslocação foram "cumpridos", designadamente expressar "a solidariedade europeia" face à crise humanitária, agradecer "a prontidão" em acolher a missão política, e "ouvir das autoridades moçambicanas" a avaliação da situação e o relato das necessidades.

A violência armada na província nortenha de Moçambique, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, provocu já mais de dois mil mortos e 560 mil deslocados, o que levou as autoridades moçambicanas a pedir auxílio à UE.

A agenda da reunião inclui também temas como a diplomacia do clima e da energia, a detenção de Alexei Navalny na Rússia, e a situação em Hong Kong, no Corno de África e na Venezuela.

Hoje, também é notícia:

Desporto

O FC Porto e o Benfica vão procurar vencer o Farense e o Nacional, respetivamente, em jogos da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, de modo a aproximarem-se do líder Sporting.

O FC Porto, que não perde há oito jornadas (sete vitórias e um empate), desloca-se ao terreno do Farense, 16.º classificado com um jogo em atraso, com 12 pontos, num jogo agendado para as 20:15.

Os 'dragões' estão privados de algumas das suas unidades devido a casos positivos do novo coronavírus, com o clube a não revelar a identidade dos infetados.

Antes, pelas 17:00, o Benfica, que está em igualdade pontual com o FC Porto, vai receber no estádio da Luz a equipa do Nacional, que vem de três derrotas seguidas na prova e está em 14.º, com 13 pontos.

Os 'encarnados', que nos últimos sete jogos na prova somaram cinco vitórias e dois empates, estão privados de 10 jogadores que se encontram em isolamento por terem registado testes positivos à covid-19, incluindo os dois guarda-redes habituais, Odisseas Vlachodimos e Helton Leite.

Nesta altura, Mile Svilar é o único guarda-redes do plantel principal disponível. O belga ainda não tem qualquer minuto somado esta época na equipa de Jorge Jesus, mas já jogou ao serviço da equipa B.

Nos outros encontros do dia, o Belenenses SAD (17.º, com 12 pontos) vai receber o Tondela (nono, com 15), enquanto o Rio Ave (10.º, com 15) enfrenta o Santa Clara, que está um lugar abaixo na tabela, mas com os mesmos pontos.

O Sporting, que lidera o campeonato com 36 pontos, apenas entra em campo na terça-feira, deslocando-se ao estádio do Bessa para defrontar o Boavista, que está no último lugar do campeonato, com apenas 11 pontos somados.

Sociedade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, apresenta na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, do Parlamento Europeu, as prioridades da Presidência Portuguesa da União Europeia da área que tutela, que passam por uma recuperação económica sustentável ou pela implementação do Pacto Ecológico Europeu.

Portugal defende nos seis meses de presidência que a União Europeia se assuma como líder mundial da ação climática, na adaptação dos efeitos das alterações climáticas e na promoção de um novo modelo económico com menos emissões de gases com efeito de estufa, e no reforço da transição energética, da mobilidade sustentável ou da economia azul (dos oceanos).

Nesta área a presidência portuguesa já anunciou a realização de uma conferência sobre alterações climáticas em março e uma conferência sobre hidrogénio verde em abril. Em junho organiza uma conferência de alto nível sobre oceanos sustentáveis, nos Açores.