Céu nublado este domingo na Madeira

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o céu da Madeira estará geralmente pouco nublado este domingo, registando-se igualmente uma pequena descida da temperatura mínima nas terras altas. Já o vento irá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas de noroeste vão subir até aos 2 a 3 metros, enquanto na Costa Sul sobem até ao 1,5 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar irá rondar os 18/19ºC.