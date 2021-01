Saiba o que é notícia neste dia de reflexão

As missas, catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto estão suspensas a partir de hoje face ao agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal.

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) afirmou na quinta-feira, no mesmo dia em que o Governo declarou novas medidas de confinamento, incluindo o encerramento de escolas, que a suspensão dos atos religiosos é um "imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos", que devem ter "o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação".

A CEP determinou ainda que as exéquias cristãs (funerais e cerimónias fúnebres) devem ser celebradas de acordo com as suas orientações e das autoridades competentes, sendo permitida a presença de familiares nas igrejas, cumprindo as regras de segurança.

Em 14 de janeiro, a CEP já tinha decido a suspensão ou adiamento das celebrações de batismos, crismas e casamentos.

Em Paris, hoje também o grupo de Emigrantes Lesados Unidos (ELU) vai manifestar-se à porta do Consulado Geral de Portugal, marcando assim o primeiro dia de votações para as eleições presidenciais.

Segundo os organizadores da manifestação, o protesto foi autorizado pelas autoridades francesas e a sua principal reivindicação é o reembolso dos produtos de poupança como o EURO AFORRO 10 que ficaram fora do acordo com os emigrantes lesados.

Dos cerca de 4.000 emigrantes em França lesados pelo BES, metade aceitou o acordo que previa a devolução mais rápida de 75% do que tinham investido, tendo havido outro acordo de quase 100% de devolução, mas com uma data mais longínqua.

Desde 2016 que este grupo de lesados do BES se manifesta em diferentes ocasiões, defendendo os direitos dos portugueses que vivem no estrangeiro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, vai transmitir 'online' o espetáculo "Autópsia", de Olga Roriz, entre hoje e dia 30, depois de o novo confinamento ter fechado as portas das instituições culturais.

O espetáculo, que iria ser apresentado no palco do TNSJ no sábado e domingo no âmbito do ciclo Dancem! 21, estreou-se no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, em novembro de 2019, e "interioriza nos solos iniciais dos seus intérpretes toda a dor causada por mão humana inscrita em seis paisagens do planeta (Chernobyl ou a ameaçada Antártida, por exemplo)".

Com direção de Olga Roriz e interpretação de André de Campos, Beatriz Dias, António Bolaño, Catarina Câmara, Marta Lobato Faria e Yonel Serrano, "Autópsia" conta com uma banda sonora que vai de Acid Arab e Fennesz a Sunn O))) e Colin Stetson, entre outros.

Os bilhetes para a transmissão 'online' custam dois euros.

DESPORTO

Sporting e Sporting de Braga, vencedores das últimas edições da Taça da Liga de futebol e ambos com dois troféus no currículo, protagonizam uma final inédita da competição, depois de terem eliminado FC Porto e Benfica, respetivamente.

A 14.ª edição da prova será decidida em Leiria, palco onde os 'leões' derrotaram os 'dragões' por 2-1, na terça feira, um dia antes de os 'arsenalistas' aplicarem o mesmo resultado às 'águias', assegurando a primeira decisão entre as duas equipas desde que a prova arrancou, em 2007/08.

Com dois troféus arrecadados, lisboetas e minhotos procuram um terceiro, que lhes valerá o segundo lugar do 'ranking', a quatro do Benfica, recordista de conquistas, com sete.

O Sporting venceu as finais de 2017/18 e 2018/19, ambas no desempate por grandes penalidades, depois de ter perdido as de 2007/08 e 2008/09, enquanto os bracarenses triunfaram em 2012/13 e na época passada, sendo que, pelo meio, em 2016/17, foram surpreendentemente derrotados pelo Moreirense.

No Sporting, Nuno Mendes e Sporar voltam a estar à disposição de Rúben Amorim, depois de terem falhado a meia-final, devido aos testes 'falsos positivos' na despistagem ao novo coronavírus, enquanto o Sporting de Braga já deverá ter o ponta-de-lança Paulinho a 100%.

A final da Taça da Liga tem início às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

ECONOMIA

Os 'stands' de venda de veículos e os centros de exame de condução têm de encerrar a partir de hoje, segundo as novas regras do confinamento geral, enquanto os centros de inspeção automóvel passam a funcionar apenas por marcação.

Nos termos do decreto n.º 3-C/2021, publicado em Diário da República e que procede à alteração das medidas de combate à propagação da covid-19, "os centros de exame encerram, bem como os estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos".

Já "os centros de inspeção técnica de veículos passam a poder funcionar apenas mediante marcação".

Os estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos tinham, até agora, 'luz verde' para continuarem abertos, já que integravam a lista de estabelecimentos que não estavam obrigados a encerrar no âmbito do estado de emergência que entrou em vigor às 00:00 do passado dia 15.

Também autorizados a funcionar até agora estavam os centros de exame, apesar de as escolas de condução terem ordem de encerramento.

INTERNACIONAL

Apoiantes do opositor russo Alexei Navalny desafiam hoje as autoridades com manifestações contra o regime do Presidente Vladimir Putin, anunciadas para 46 cidades, incluindo Moscovo.

Os protestos foram desencadeados por Navalny num apelo que dirigiu ao povo russo para "sair à rua" para protestar contra o poder, num pequeno vídeo divulgado minutos antes de a justiça da Rússia ter decidido mantê-lo detido até 15 de fevereiro.

Ativista anticorrupção carismático e inimigo reconhecido do Kremlin, Navalny, de 44 anos, acusa o Presidente, Vladimir Putin, de ter ordenado o seu assassínio com um agente neurotóxico de uso militar, o que a Rússia nega.

Navalny sobreviveu à tentativa de envenenamento, mas esteve internado durante cinco meses na Alemanha, em tratamento.

No passado domingo, o opositor voltou a Moscovo, tendo sido imediatamente detido à chegada pelos serviços prisionais russos (FSIN), que o acusaram de ter violado as medidas de controlo judicial ao procurar tratamento no estrangeiro.

Na terça-feira, dois dias após a sua detenção na capital russa, o opositor russo Alexei Navalny publicou 'online' um inquérito que demonstra, na sua perspetiva, a corrupção de Vladimir Putin e do seu círculo para atribuir ao Presidente russo um verdadeiro "palácio", junto à costa do mar Negro.

A publicação destas informações foi acompanhada pela divulgação de um vídeo com quase duas horas e por um apelo aos russos para que se manifestem hoje contra o poder de Putin, renovando assim o convite de Navalny para a realização de protestos de rua.

União Europeia, NATO, ONU, Estados Unidos e várias organizações de direitos humanos já exigiram a libertação imediata do opositor russo.

LUSOFONIA, COMUNIDADES e ÁFRICA

A inauguração das obras de reabilitação do antigo Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha cabo-verdiana de Santiago, atual Museu da Resistência, vai decorrer hoje, com alguns meses de atraso devido à pandemia de covid-19.

A informação foi avançada pelo Instituto do Património Cultural (IPC), recordando que o campo de Concentração do Tarrafal foi classificado pelo Governo de Cabo Verde como Património Cultural Nacional em 2016 e integra atualmente na lista indicativa de Cabo Verde na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

Trata-se do museu mais visitado em Cabo Verde, mas que está encerrado desde 09 de março de 2020 para obras de reabilitação que deveriam levar oito meses a concluir, inseridas no plano do Governo para candidatar o espaço a Património da Humanidade.

Contudo, explicou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, devido à pandemia de covid-19, nomeadamente na logística e "chegada dos materiais importados", a obra parou e só foi retomada em "finais de julho".

A assinatura da consignação da empreitada no antigo campo de concentração, pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas à construtora Vilacelos, empresa com sede em Barcelos, Portugal, aconteceu no final de fevereiro de 2020.

O ministro da Cultura explicou anteriormente que a obra, de 29,5 milhões de escudos (265 mil euros), visa um dos requisitos da UNESCO para a candidatura a Património da Humanidade que o Governo cabo-verdiano pretende apresentar em 2021.

O investimento implicou a substituição de telhados das antigas celas comuns e pavilhões, e a criação de um percurso pelo interior do antigo campo de concentração, levando ao reforço da componente de museu, entre outros trabalhos.

O Tarrafal recebeu mais de 500 pessoas, entre 340 antifascistas e 230 anticolonialistas. Destes, 34 morreram no local.

Situado na localidade de Chão Bom, o antigo Campo de Concentração do Tarrafal foi construído no ano de 1936 e recebeu os primeiros 152 presos políticos em 29 de outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956.

Em 1962, foi reaberto com o nome de "Campo de Trabalho de Chão Bom", destinado a encarcerar os anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Após a sua desativação, o complexo funcionou como centro de instrução militar, escola e desde 2000 alberga o Museu de Resistência.

A 58.ª sessão da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) realiza-se hoje em formato virtual, devido à pandemia de covid-19.

Os líderes analisam o relatório do Conselho de Ministros da CEDEAO e deliberar sobre questões políticas, económicas, sociais e outras que afetam a região.

A CEDEAO, organização de integração regional, é composta por 15 países: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, República da Guiné (Guiné-Conacri), Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

A organização é atualmente presidida pelo chefe de Estado do Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, eleito em setembro de 2020.

A eleição de Akufo-Addo aconteceu durante a 57.ª sessão ordinária da Autoridade de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, em Abuja.

Akufo-Addo sucedeu nas funções ao Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, que dirigiu a organização durante um ano.