Mário Fernandes de regresso ao basquetebol ao serviço do CAB Madeira

O base madeirense Mário Fernandes está de regresso ao CAB Madeira e esta tarde vai estar ao serviço do clube no encontro frente à Oliveirense.

O jogador, que optou por deixar o basquetebol no final da época passada, ponderou as suas opções, e decidiu regressar ao activo.

Após uma semana de treinos e de exames médicos para avaliar a condição física do jogador, o base recebeu ‘luz verde’ para voltar a vestir o equipamento encarnado e ajudar os ‘Amigos’.

A direcção do clube confirmou, ao DIÁRIO, a inscrição do atleta para o que resta da época, onde os 'Amigos' têm como objectivo confirmar a presença no 'play-off', tendo de, para isso, ficar entre os oito primeiros classificados.

No final da temporada 2019/2020, Mário Fernandes anunciou o final da carreira, depois de ter representado o CAB durante mais de uma década e ter passado ainda por Espanha, pela Suécia, e em Portugal, pela Ovarense, Académica e Benfica.

Aos 38 anos, o jogador madeirense sentiu o ‘bichinho’ de jogar 'falar' mais alto e optou por regressar à modalidade.

Jogo esta tarde frente ao actual campeão nacional

O CAB recebe a bi-campeã Oliveirense esta tarde, às 16 horas, no pavilhão da Nazaré, em jogo da 17.ª jornada da Liga masculina de basquetebol, e poderá contar com o regresso de Mário Fernandes.

A equipa madeirense, que se encontra na 10.ª posição com 21 pontos, recebe o quinto classificado (27 pontos).

A equipa treinada por João Paulo Silva vem de cinco derrotas consecutivas no campeonato, num ciclo em que defrontou os três primeiros da Liga.

No encontro da primeira volta do campeonato, em casa do actual campeão nacional, o CAB empatou a 74 pontos no final do quarto período e levou o jogo a prolongamento, onde não conseguiu evitar a derrota por 87-79.