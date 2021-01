Família pede ajuda para transladar corpo do madeirense que faleceu em Londres

A irmã do jovem que faleceu na passada segunda feira, no hospital de Bedford no Reino Unido, lançou uma campanha de angariação de fundos para poderem trazer ao corpo do Jean Vargas para Ilha da Madeira.

A família como não tem meios financeiros para transladar o corpo do jovem, criou esta campanha e, neste momento, já conseguiram angariar 4.615 libras. Contou com a doação de 141 pessoas, mas a família precisa de cerca de 7.500 libras.

A recolha de fundos está a ser feita através de um link GoFundMe.

“É muito importante para a nossa família que o corpo do meu irmão regresse à Madeira para que os nossos pais, assim como a restante família e os amigos se possam despedir dele. Por isso, peço-vos que façam uma doação para que o meu irmão volte à terra que o viu crescer e possa descansar em paz. Cada pequeno contributo ajudará a levar o meu irmão aos braços dos que o amam. Por favor, por favor doe”, apelou no facebook a irmã, Jennire Vargas, que também mora no Reino Unido.