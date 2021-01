Madeira disponibiliza-se para receber três doentes covid-19 do continente

A Madeira vai disponibilizar três camas nos Cuidados Intensivos para os doentes covid do Continente, adiantou hoje Miguel Albuquerque, durante a visita à nova unidade de internamento Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O preidente do Governo diz que é preciso dar o exemplo, numa altura dramática em que o país está a sofrer por causa do aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus.

Seegundo o governante, a Ministra da Saúde já foi informada desta disponibilidade e a Região aguarda por uma resposta.

O Presidente do Governo recorda que a Madeira dispõe de uma unidade de cuidados intensivos de ponta capaz de oferecer tratamento com toda a qualidade.

A logística desta operação, caso seja aceite por Lisboa, deverá ser feita através do avião militar e o transporte dos doentes será assegurado “nas nossas unidades sem problema de maior”, frisou o governante, salientando que a Região tem “tudo preparado”.

Com a abertura da nova unidade de internamento, o Hospital Dr. Nélio Mendonça passa a dispor de mais 12 camas de uma unidade criada e preparada para doentes covid com todas as valências para receber, se for necessário, doentes covid com patologias mais graves.

A Região contabiliza 228 camas para doentes Covid, estando, neste momento ocupadas cerca de 71. Os Cuidados Intensivos têm seis doentes Covid-19 internados.

Em relação à chegada de mais vacinas para combater a pandemia, Miguel Albuquerque adiantou que a Região vai receber mais 17.500 unidades de vacinas covid no início de Fevereiro.