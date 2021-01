Padre cancela missas na paróquia do Atouguia na Calheta

O padre Silvano Gonçalves utilizou a sua conta pessoal do facebook para informar o cancelamento das missas na igreja da Atouguia, concelho da Calheta, devido ao surgimento de casos positivos de Covid-19 na comunidade.

“Surgiram alguns casos de covid no sítio do Atouguia pelo que as celebrações estão canceladas até ao próximo Sábado dia 30. Vamos manter as celebrações em São Francisco e na Calheta. O encontro de jovens previsto para este sábado dia 23 decorrerá apenas na internet, depois daremos as devidas informações a todos os jovens”, escreveu o sacerdote.

O pároco alertou ainda para evitar contactos físicos, lembrando que o vírus só se propaga com o contacto entre as pessoas. "Vamos ficar em casa o máximo tempo possível. Quem participar na Missa, há espaço para ficar a mais de um metro da pessoa ao lado, temos álcool gel, ninguém entra sem a máscara. Os bancos da igreja são permanentemente desinfetados”.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) suspendeu a celebração de missas a partir de sábado, dia 23 de Janeiro, reconhecendo que "é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios".

Embora o contexto regional continua a ser diferente, entendeu a Diocese do Funchal que continuam as missas e as igrejas abertas na Madeira.