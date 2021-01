Ribeira de São Jorge já está protegida

Após a tempestade 'Filomena', que provocou alguns danos na Ribeira de São Jorge no início deste mês, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas procedeu a trabalhos de correção dos danos provocados nas margens e ao longo do leito desta ribeira, que está agora protegida com recurso à renaturalização.



Em nota publicada nas redes sociais, o executivo realça que graças a estas intervenções "foi possível restabelecer o acesso agrícola existente (que tinha ficado parcialmente destruído), bem como desassorear um troço do leito, onde se verificou deposição de material sólido, e proteger a margem direita da ribeira com blocos basálticos de origem aluvional".

"Para ajudar a estabilizar o leito hidráulico existente, os técnicos da DRESC procederam ainda à plantação de espécies ripícolas, ou seja, plantas que se adaptam na perfeição a ambientes ribeirinhos com presença de água, como é o caso do Seixeiro, que possui um sistema de raízes densas que permitem o controlo dos processos erosivos pela ação das correntes fluviais fortes, isto é, ajudam a fixar o terreno, são resistentes à passagem de aluviões e têm capacidade de fixar o material rochoso", pode ler-se na publicação.