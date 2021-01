Diocese do Funchal mantém missas

"As igrejas da Diocese do Funchal continuarão abertas e a missa continuará a ser celebrada com todos os cuidados e medidas preventivas".

É desta forma que o Gabinete de informação da Diocese do Funchal aborda a decisão da Conferência Episcopal Portugal (CEP) que anunciou hoje a suspensão das missas, a partir de sábado, bem como catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, face à situação pandémica que o país está a viver.

A CEP salvaguardou desde logo que as dioceses das regiões autónomas dos Açores e da Madeira dariam orientações próprias.

Assegura ainda a Diocese Do Funchal que "continuará atenta à situação epidemiológica na região".