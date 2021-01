Indivíduos que causaram distúrbios no Funchal internados na Casa de Saúde

A Polícia de Segurança Pública identificou dois indivíduos, de 44 e 48 anos, que na madrugada de hoje causaram distúrbios na via pública no Funchal. Uma notícia avançada esta manhã na edição digital do DIÁRIO.

Segundo a PSP, a primeira situação ocorreu na Avenida do Infante, tal como o DIÁRIO já havia noticiado, quando um cidadão arremessou de forma indiscriminada pedras para a via pública atingindo 3 viaturas automóveis, a montra de um estabelecimento comercial e as janelas de um edifico habitacional.

Detido no Funchal depois de atirar pedras a carros e apartamentos Um indivíduo foi detido esta manhã pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, na Avenida do Infante, depois de ter vandalizado carros e casas.

O mesmo foi interceptado pela Equipa de Intervenção Rápida da PSP que “verificou que o cidadão em questão apresentava aparentes anomalias psíquicas, representando perigo para si e para os outros utentes da via, motivo pelo qual foi accionada uma ambulância para transporte à urgência hospitalar tendo em vista a sua submissão a consulta de avaliação psiquiátrica”, informou a PSP em comunicado.

O outro indivíduo provocou distúrbios na zona do Mercado dos Lavradores estava a provocar transeuntes na via pública, apresentando aparente anomalia psíquica, tendo sido feito o mesmo encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os indivíduos foram internados em estabelecimento de saúde. Os processos seguiram os seus trâmites junto do Ministério Público da Comarco do Funchal.