Saiba o que é notícia hoje

Mais de 10 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher entre os sete candidatos a Presidente da República, numas eleições que coincidem com mais um confinamento geral por causa da pandemia da covid-19.

As mesas de voto, que este ano são em maior número, para evitar grandes concentrações de pessoas, abrem às 08:00 e encerram às 19:00.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, para ir votar os eleitores terão de usar máscara e, preferencialmente, levar uma caneta, por uma questão sanitária e de higiene.

Especialistas ouvidos pela Lusa admitiram que estas eleições possam registar uma abstenção recorde, entre os 60% e os 70%, devido ao medo da pandemia, por um lado, mas também ao desinteresse dos eleitores e por haver um candidato favorito.

Ao longo dos últimos dias, Portugal tem registado diariamente mais de 10 mil casos de infeção e mais de 200 mortos por causa da covid-19.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP e atual titular do cargo de Presidente da República), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre), que aparecem por esta ordem no boletim.

O boletim de voto conta, no entanto, com mais um nome: Eduardo Baptista, logo o primeiro, cuja candidatura não foi aceite pelo Tribunal Constitucional por falta de assinaturas e, por isso, os votos nesta opção serão considerados nulos.

Se nenhum candidato conseguir mais de metade dos votos, haverá uma segunda volta, em 14 de fevereiro, com os dois mais votados.

A seleção portuguesa de andebol vai tentar atingir hoje os quartos de final do Mundial do Egito, mas terá de ultrapassar a França, uma das potências da modalidade e natural candidata ao título.

Portugal, terceiro no Grupo III da ronda principal, precisa de um triunfo para assegurar o apuramento, uma vez que, caso a Noruega vença o seu embate com a Islândia, num eventual desempate a três, a seleção portuguesa terá sempre melhor diferença de golos em relação aos noruegueses, que venceram Portugal por um golo e perderam por quatro com França.

Portugal, que ficará afastado da fase seguinte em caso de derrota, também seguirá em frente caso registe sempre melhor resultado do que a Noruega, frente a uma França, recordista de títulos mundiais, com seis troféus, que só não atingirá os 'quartos' caso perca por uma larga margem.

No futebol, Paços de Ferreira, no campo do Marítimo, e o Vitória de Guimarães, em Famalicão, lutam à distância, na 15.ª jornada, pelo quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, o último de acesso à Europa.

O outro encontro do dia realiza-se em Moreira de Cónegos, onde os locais, que venceram fora o Nacional (1-0) na última ronda, medem forças com o Portimonense, vencedor por idêntico resultado na 14.ª jornada, na receção ao Belenenses SAD.