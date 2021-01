Marítimo empata sem golos na recepção ao Boavista

O jogo entre o Marítimo e o Boavista, disputado esta tarde no Estádio da Madeira, terminou empatado (0-0).

Nos instantes finais, Rúben Macedo ainda tentou ‘arrancar’ uma grande penalidade, mas o árbitro considerou que o jogador simulou a falta na área ‘axadrezada’, e mostrou cartão amarelo.

O Boavista somou o sexto jogo consecutivo sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, mas com este empate interrompeu a série vitoriosa do Marítimo, que tinha triunfado nos últimos dois desafios.

Os madeirenses sobem ao sétimo lugar, à condição, com 14 pontos, enquanto o Boavista deixa provisoriamente os lugares de despromoção e é 16.º, somando 10 pontos, mais um do que o Farense e dois do que o Portimonense, que se defrontam na segunda-feira, em jogo da 12.ª jornada.