Nacional vence na recepção ao Tondela

O Nacional voltou aos triunfos na I Liga, este domingo, ao derrotar o Tondela, por 2-0, no Estádio da Madeira.

Em jogo a contar para a 11.ª jornada da I Liga, Rúben Micael adiantou os alvinegros no marcador logo no primeiro minuto. A partir do minuto 27 o Tondela passou a jogar com menos um jogador, por expulsão de Bebeto (acumulação de amarelos).

Já na segunda parte, aos 68 minutos, Brayan Riascos aumentou a vantagem da equipa madeirense para 2-0.

Aos 90+5 o Tondela ficou reduzido a nove jogadores por expulsão de Naoufel Khacef.