Comércio local do Funchal facturou 1 milhão de euros em Dezembro

Estima-se que, durante o mês de Dezembro, o comércio local do Funchal tenha facturado um milhão de euros. A revelação é feita na sequência do primeiro sorteio da iniciativa ‘Eu Compro Local’, que até ao momento, conta com a adesão de 160 espaços comerciais.

A campanha desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal e a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF) teve como primeiro objectivo ajudar a dinamizar o comércio local num ano particularmente difícil para os vendedores e entrou em vigor no início deste mês, decorrendo até ao dia 26 de Fevereiro de 2021. Consiste na entrega de um cupão aos clientes por cada 10 euros em compras, sendo que ao todo foram fornecidos aos comerciantes 91.000 cupões.

Miguel Silva Gouveia acompanhou o acto do primeiro sorteio e realçou a importância desta campanha para os comerciantes, que foram muito afectados pelo contexto de crise pandémica que atravessamos. "Esta iniciativa contribuiu para estimular o consumo no nosso comércio local, ajudou a manter postos de trabalho e com isso a mitigar as dificuldades que o sector atravessa", aferiu.

Os cupões devem ser depositados na tômbola situada no Balcão do Investidor, para a realização de três sorteios. O primeiro decorreu esta quarta-feira, o segundo será no dia 29 de Janeiro e o último a 26 de Fevereiro.

Os 20 vencedores de cada sorteio, 60 no total, serão contactados telefonicamente e receberão vales de 200 euros, inteiramente assegurados pela autarquia, sendo que o objectivo passa por voltar a aplicar o montante nas lojas aderentes.