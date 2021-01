Mais uma sala do Infantário de Santa Clara em isolamento profilático

A direcção do Infantário Semi-Internato de Santa Clara, no Funchal, informou, esta terça-feira, que uma funcionária testou positivo para a Covid-19, com o estabelecimento a colocar uma turma em isolamento profilático, de acordo com o plano de contingência.

O Infantário vai continuar em funcionamento para as restantes salas, “mantendo sempre as linhas orientadoras do Plano Contingência”, em articulação com as autoridades de saúde.

Devido à situação pandémica, a direcção do Infantário apela “aos pais que se mantenham atentos ao surgimento relativo de alguma sintomatologia, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória”. Mediante algum sintoma, a informação deve ser prestada de imediato ao Infantário e Serviço Regional de Saúde, através da Linha SRS24 Madeira (808242420).

Recorde-se que, na quinta-feira passada, uma turma do Infantário Semi-Internato de Santa Clara, uma educadora de infância e duas auxiliares já tinham sido colocadas em isolamento profilático devido ao contacto de uma das suas crianças com um familiar directo infectado com Covid-19.