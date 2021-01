Já reabriu ao trânsito a ligação entre o Areeiro e a Eira do Serrado

Depois de três semanas encerrada à circulação automóvel – desde o dia 4 de Janeiro -, reabriu hoje a estrada florestal entre o Areeiro e a Eira do Serrado. Fechada por precaução desde a primeira segunda-feira deste ano devido às condições climatéricas adversas, assim que foram emitidos os avisos meteorológicos de mau tempo (chuva e vento fortes, e posteriormente queda de neve) devido à aproximação e passagem da depressão ‘Filomena’, a ligação alternativa sob gestão do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), foi esta terça-feira reaberta.

Recorde-se que a ER202 entre o Poiso e o Areeiro também estivera duas semanas encerrada, sobretudo devido à neve acumulada e gelo que entretanto se formou, tendo sido reaberta na passada sexta-feira. O ‘atraso’ na reabertura da florestal entre o Areeiro e a Eira do Serrado ficou a dever-se à limpeza da via. “A estrada reabriu hoje depois de dois dias de limpezas de pedras e pequenas quebradas que existiam ao longo dos 12 km [de extensão deste troço florestal]”, confirmou esta manhã Manuel Filipe, presidente do IFCN.