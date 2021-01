Manhã mais serena na estrada

A manhã começa marcada por alguma tranquilidade no trânsito, que a esta hora circula sem demoras de maior em direcção ao Funchal. Na via rápida as zonas de maior concentração são as habituais, segundo o Google Maps sem movimento significativo a cerca de dez minutos para as 8 horas. Não há acidentes a reportar.

Nas estradas regionais e municipais o movimento reflecte os tempos actuais, de menos alunos nas escolas e mais pessoas em teletrabalho. A descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e a zona junto ao Mercado dos Lavradores é onde poderá encontrar alguma pressão.