Segunda-feira com trânsito calmo

Arranca mais uma semana na Madeira com aulas presenciais só para crianças do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos de ensino e de teletrabalho para os profissionais que o podem realizar, deixando as estradas mais vazias. O trânsito flui, por isso, calmamente em grande parte das artérias do Funchal, bem como na Via Rápida, pelas 8 horas.

Observando o trânsito no Funchal através do Google Maps, zonas ‘vermelhas’ só mesmo na Avenida Luís de Camões e em alguns troços do Caminho de Santo António e da Rua 31 de Janeiro.

Depois, como é habitual, na Avenida do Mar e nas redondezas do Mercado dos Lavradores também há indicações de ‘pára-arranca’, mas com poucos carros e eventualmente devido aos semáforos que existem nestes locais.