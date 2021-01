A chuva poderá justificar alguma demora no trânsito, que se apresenta na via rápida em direcção do Funchal mais lento entre a Cancela e a saída para o Campo da Barca e Pena. Os acessos em Santo António estão igualmente no laranja, acontecendo a mesma coisa nos de São Martinho.

De resto a via rápida não apresenta outras complicações e o trânsito no centro da cidade flui dentro da normalidade para a realidade actual de alunos em casa e muito teletrabalho.