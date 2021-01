Duas semanas depois já é possível chegar de carro ao Pico do Areeiro

Duas semanas depois de ter sido encerrada, a ER2020 entre o Poiso e o Pico do Areeiro está de novo aberta à circulação automóvel.

Interdita à circulação rodoviária na sexta-feira, dia 8 de Janeiro, logo após a primeira queda de neve registada nessa noite nos pontos mais altos da ilha da Madeira, desde então a ER202 manteve-se fechada devido às condições meteorológicas adversas. O volume de neve acumulado na faixa de rodagem, numa primeira fase, e o surgimento de camadas de gelo, depois, mantiveram a estrada sem condições de segurança nos últimos 15 dias.

Hoje, precisamente duas semanas após o fecho da principal acessibilidade rodoviária ao ponto mais alto da Madeira servido por estrada, reabriu, numa altura em que ainda perduram vestígios do ‘manto branco’ que ‘pintou’ as serras da Madeira no segundo fim-de-semana deste ano.

Encerrada continua a estrada florestal de ligação entre o Areeiro e a Eira do Serrado. Este acesso alternativo até ao Chão do Areeiro, da responsabilidade do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), encontra-se ainda encerrado à circulação, neste caso há já 18 dias – desde a primeira segunda-feira deste mês, dia 4.