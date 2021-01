Acessos ao Areeiro permanecem fechados à circulação automóvel

Continua encerrada a ER202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro, ‘cortada ao trânsito’ desde a sexta-feira da semana passada, dia 8, na sequência do ‘nevão’ que ‘pintou’ de branco os pontos mais altos da ilha da Madeira.

A neve que ainda perdura no cume dos picos mais altos, mantém também encerrada a estrada florestal de ligação entre o Areeiro e a Eira do Serrado. No caso deste acesso alternativo, da responsabilidade do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), o fecho à circulação ocorre desde a primeira segunda-feira deste mês – dia 4 –, na altura como medida de prevenção motivada pelos avisos meteorológicos face à então aproximação do Arquipélago da Madeira da depressão Filomena.

De resto, as condições meteorológicas adversas, nomeadamente o temporal que assolou a Madeira na semana passada, e a neve que entretanto ainda ‘congela’ o cume da ilha, justificam o encerramento das duas estradas com ligação ao Areeiro, que está assim há já dez dias isolado.