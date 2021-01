Oito dias consecutivos com temperaturas negativas mantêm Areeiro ainda coberto de neve

Desde a passada quinta-feira, dia 7 de Janeiro, que o Pico do Areeiro – ainda de manto branco devido à recente queda neve - tem vindo a registar diariamente temperaturas do ar negativas. Neste raro ciclo de oito dias consecutivos a registar temperaturas abaixo de zero, destaque para os quatro dias (8, 9, 11 e 12) onde os valores da temperatura mantiveram-se negativos as 24 horas. Neste particular sobressai os -2,7ºC no dia 9 (sábado), como o registo mais extremo da temperatura mínima na estação meteorológica local.

Quinto dia consecutivo com temperaturas negativas no Areeiro Nos dois dias (8 e 9) em que a temperatura esteve sempre abaixo de zero no Areeiro, o Funchal registou valores abaixo dos 10ºC Orlando Drumond , 11 Janeiro 2021 - 10:10

Hoje de madrugada a temperatura chegou a descer até -1,5ºC, mas gradualmente, ao longo desta quinta-feira de muito sol, também nos picos da Madeira, a temperatura do ar tem vindo a subir, tendo já esta tarde atingido os 7,7ºC (até às 15 horas). Indicador de um provável fim de ciclo de temperaturas negativas, que ainda assim não apaga – para já – os vestígios da generosa camada de neve que começou a cair há uma semana, não apenas no cume mas também em cotas inferiores aos 1500 metros de altitude.