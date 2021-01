Bombeiros da Madeira já começaram a ser vacinados contra a Covid-19

Já teve início, esta manhã, a vacinação dos primeiros bombeiros da Região contra a Covid-19. Pelo menos 10 elementos de cada corporação deverão ser vacinados nesta fase.

Desde Junho que não era feito qualquer rastreio a estes profissionais que têm estado na linha da frente da Covid-19. O aumento do número de casos de transmissão local fez com que muitos temessem contrair a doença, embora estiverem munidos de protecção individual e colectiva adequadas no desempenho das suas funções.

Além dos testes, a vacina era outra reivindicação. Já há quem veja "a luz ao fundo do túnel", manifestando confiança na inoculação que teve início hoje e que deverá, no futuro, ser alargada aos restantes bombeiros.