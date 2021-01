Ricardo Vieira defende entendimento entre PSD e CDS na corrida à Câmara do Funchal

Ricardo Vieira disse hoje, no programa 'Debate da Semana', da TSF - Madeira, que os resultados da sondagem da Eurosondagem para o DIÁRIO sobre as eleições autárquicas não fogem muito àquilo a que tem sido apurado no terreno, com a coligação 'Confiança' a ter curta vantagem no Funchal.

No entanto, afirmou que "faz sentido" um entendimento entre o PSD e o CDS na corrida à Câmara Municipal do Funchal, sobretudo "se houver a pretensão de recuperar" aquela autarquia.

Sem entendimento, julgo que é mais difícil essa recuperação". Ricardo Vieira

Por outro lado, questionou se "valerá a pena sacrificar um membro do Governo em proveito de uma candidatura deste género", referindo-se aos nomes apontados como candidatos, como Pedro Fino, Eduardo Jesus, José Prada e Pedro Calado.

Já Miguel de Sousa disse que Pedro Calado "é a figura que, no PSD, melhor pode representar e mobilizar uma candidatura vencedora à Câmara Municipal do Funchal". "O que não quer dizer que vá ganhar", referiu, acrescentando que "é preciso ter cuidado nessa selecção".

Sobre um possível entendimento político entre o PSD e o CDS, referiu que "é preciso saber se o CDS parte para esta negociação com as mesmas garras com que partiu para o Governo e para a Assembleia Regional".

Por outro lado, António Trindade afirmou que os resultados das sondagens não o surpreendem, justificando a vantagem da 'Confiança' com o facto do actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, ser "sensato, ponderado e tecnicamente capaz".