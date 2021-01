O vereador do CDS em Câmara de Lobos pede "às autoridades que sejam implacáveis e que reforcem a fiscalização". As declarações surgem no seguimento da reunião do executivo camarário. Amílcar Figueira lamenta que continuemos a cometer os mesmos erros.

"Infelizmente, chegamos a um ponto que não chega dirigir apenas palavras de sensibilização", diz. “Quando sabemos que este vírus põe em causa a nossa própria vida, a vida dos nossos familiares e da população mais debilitada, não sei do que é que estamos à espera para fazer aquilo que só a nós nos compete fazer, que é ser responsável. Só temos uma vida, não podemos andar a brincar com esta terrível situação", afirma Amílcar Figueira.

O vereador entende que só “há uma forma de combater esta guerra”, que é “não facilitar” e cumprir “rigorosamente as regras recomendadas pelas autoridades de saúde”.

“Peço às autoridades que sejam implacáveis e que reforcem a fiscalização, eu sei que não é possível ter um polícia em cada rua, mas neste caso é necessário accionar todos os meios e procurar o contributo de outras forças de segurança que possam reforçar a fiscalização no terreno, porque como diz o povo, «em tempo de guerra não se limpam armas» e, na realidade, estamos a enfrentar uma guerra poderosa”, conclui.