PSD acusa executivo da CMF de transformar intervenção no Monte em "Louvor a si próprio"

A vereação do PSD na Câmara Municipal do Funchal de transformar uma intervenção no Caminho do Monte num Voto de Louvor em nome próprio.

"Ainda que não sendo uma situação inédita – já que não é a primeira vez que a Câmara Municipal do Funchal deturpa e manipula o conteúdo das propostas que a vereação do PSD apresenta conforme lhe é mais conveniente, hoje foi grave transformar uma proposta que visava a intervenção urgente no Caminho do Monte num Voto de Louvor ao próprio Executivo, por trabalhos já realizados que, pelos vistos, são avulsos e não resolvem o problema”, refere Paulo Silva Lobo.

O vereador manifestou-se, hoje, após a reunião camarária, contra “uma postura inacreditável por parte da Câmara Municipal do Funchal que, ignorando o objectivo da proposta em causa – que pretendia uma intervenção integral no Caminho do Monte, desejada tanto pelos moradores quanto pelos Carreiros, até para terem melhores condições de trabalho – transforma a dita proposta num Voto de Louvor ao próprio Executivo, vangloriando-se com a manta de retalhos em que este Caminho se encontra, da sua exclusiva responsabilidade, assim como com a falta de condições e de segurança de que o mesmo padece”.

a vereação social-democrata lembra que esteve recentemente na freguesia do Monte, onde ouviu as preocupações dos Carreiros e apresentou uma proposta que, "no fundo, reflectia essas mesmas preocupações e apelava a que o Executivo interviesse, em toda a extensão do Caminho que serve a tradicional descida de carros de cestos – em vez de continuar a apostar em intervenções pontuais que não só não resolvem o problema como colocam em causa a própria segurança, atendendo aos vários desnivelamentos que a estrada acaba por apresentar – Paulo Silva Lobo lamenta que, mais uma vez, «o Executivo prefira ignorar os problemas, com a agravante, neste caso, de louvar-se a si próprio por um trabalho que não corresponde nem cumpre com o que devia»".

“Não é assim que se valoriza uma actividade fundamental para a imagem do destino Madeira e essencial para a economia local, nem muito menos é assim que se trabalha e se assume, com a devida seriedade, a gestão de um Município”, remata o vereador, que espera que, após este Voto de Louvor, a autarquia “reflicta numa solução para este Caminho e assuma as suas responsabilidades, em prol de todos os que vivem nesta freguesia”.