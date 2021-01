CDS confia em Nascimento para fazer parte da lista às autárquicas

Nervosismo? Ansiedade? O CDS da Ribeira Brava diz que não. A estrutura reitera a “confiança no movimento [de cidadãos independente Ribeira Brava Primeiro] liderado por Ricardo Nascimento”, recordando ter sido o “primeiro Partido a dar apoio formal” ao autarca, já em 2017, tendo integrado por conta dessa manifestação a eleição de diversos órgãos autárquicos.

É desta forma que começa por ser redigido um comunicado pela estrutura liderada por Rafael Sousa, dirigente concelhio e igualmente vice-presidente do município, que, em bom rigor, não é mais do que uma resposta aos desejos e aspirações da concelhia do PSD local que quer ver assegurado - conforme o DIÁRIO dá conta na edição impressa de hoje - a colocação de um elemento na lista elegível na vereação e ainda a possibilidade de indicar quatro cabeças-de-lista às Juntas de Freguesias.

Ora, sem nunca referir nomes ou partidos, o CDS diz que “não mudámos nem de convicções, nem de posições e por isso, voltámos a ser o primeiro partido a, publicamente, reforçar o apoio ao movimento, no próximo processo autárquico”, acrescenta, frisando que confiam ainda em Rui Barreto para "defender a presença do CDS nos órgãos autárquicos”.