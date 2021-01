CDS congratula-se com medidas de apoio ao comércio mas lembra isenções por executar

Ana Cristina Monteiro, vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal (CMF), congratulou-se com as medidas aprovadas, esta quinta-feira (21 de Janeiro) na reunião semanal de executivo.

"Gostava de realçar que, hoje, aprovamos medidas de apoio ao comércio local. Neste momento, em que o nosso comércio, os nossos empresários, da restauração, do comércio, da hotelaria e do alojamento local, estão a passar por grandes dificuldades, em virtude das medidas de contenção, tão necessárias para a proteção de todos nós (...) Estas são medidas importantes para ajudar a mitigar os danos provocados pela pandemia".

Os centristas realçam que o CDS defende "há muito" a isenção do pagamento da tarifa fixa do serviço de água e saneamento.

"É por isso que vemos com satisfação que essa medida será aplicada a todos os funchalenses".

Todavia, Ana Cristina Monteiro recorda que os comerciantes dos mercados municipais foram também isentados do pagamento de rendas à CMF, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, mas que até à data a medida, proposta pelo CDS e aprovada em sede de Assembleia Municipal, não foi ainda executada.

"Ou seja, os nossos comerciantes ainda continuam à espera que este executivo passe das intenções às ações e, cumpra com a vontade dos eleitos".

O CDS compromete-se, por isso, a estar "atento" ao cumprimento de todas as medidas hoje aprovadas.