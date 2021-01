Concursos de acesso a cursos da Universidade da Madeira

A qualidade da oferta formativa, o apoio aos estudantes e a investigação estão entre as prioridades da Universidade da Madeira (UMa).

A UMa iniciou na passada segunda-feira a abertura de concursos para acesso a diversos dos seus cursos para o ano letivo 2021/2022. Foi aberta a primeira fase (“fase janeiro-março”) do concurso de acesso aos mestrados que irão receber novos estudantes no ano letivo 2021/2022. Na publicitação desta fase encontram-se também divulgadas as fases seguintes: “fase maio-julho” e “fase setembro”, e a indicação dos respetivos números de vagas. Na distribuição das vagas, a UMa teve em atenção a salvaguarda dos interesses dos seus estudantes de licenciatura que se graduarão em 2020/2021, reservando o maior número de vagas na “fase maio-julho”. A grande maioria dos mestrados disponibiliza algumas vagas nesta primeira fase, às quais podem concorrer quaisquer interessados, independentemente de serem nacionais, oriundos da comunidade europeia ou internacionais.

Foi igualmente aberta a “fase janeiro-abril” do concurso de estudante internacional para acesso aos 1ºs ciclos de estudos, vulgarmente designados por licenciaturas, e em fevereiro será aberta uma fase idêntica para os cursos técnicos superiores profissionais.

Informações mais detalhadas sobre os concursos figuram no edital dos mesmos, disponível em “candidaturas”, acessível a partir de www.uma.pt.

A UMa mantém o compromisso de garantir a qualidade dos cursos que oferece e aposta na transferência de conhecimento, na associação a projetos inovadores e na internacionalização.

Para a prossecução de estudos em diversas áreas científicas, distribuídas pelas várias Faculdades e Escolas Superiores, a UMa tem acreditados 22 mestrados (2º Ciclo) e 6 doutoramentos (3º Ciclo). Para o próximo ano letivo, serão disponibilizadas vagas em todos os doutoramentos e em 17 mestrados.

A UMa tem vindo a prosseguir a sua política de internacionalização e ligação ao meio exterior e tem alargado as parcerias quer no âmbito da cooperação institucional e em redes internacionais, quer em atividades de investigação conjunta e de ensino. Uma das consequências dessa política tem sido o aumento significativo, nos últimos anos, da interação dos estudantes e dos docentes da UMa com outras culturas e comunidades científicas.

A UMa está atenta à situação pandémica que afeta todo o mundo e particularmente a nossa Região e, no cumprimento das recomendações da tutela e das autoridades de saúde, organiza o seu funcionamento, de modo a continuar a assegurar um ambiente seguro nas suas instalações.